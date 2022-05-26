Survivor All Star ödül oyunu mücadelesi büyük bir merakla takip ediliyor. Mavi ve Kırmızı takım 26 Mayıs Perşembe akşamı ödül oyunu için ter dökecek. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor ödül oyununu kazanan takım Mexico City'ye Justien Bieber konserini dinlemeye gidecek. 25 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununu Mavi takım kazandı. Peki, 26 Mayıs Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?