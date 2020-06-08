Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Survivor'da rekabetin yüksek olduğu bir hafta daha yaşanıyor. Haftanın ilk 2 eleme adayı belirlendi. Yarınki eleme konseyinde bu hafta adaya veda edecek isim belirlenecek. Bu akşam ise yarışmacılar için oldukça önemli bir motivasyon sağlayan güzel bir ödül için kıyasıya mücadele vardı. Ancak ödülü sadece 1 takım kazandı. İşte 8 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam Survivor'da değişik bir ödül vardı. Oyunu kazanan takım, üstü açık spor arabalarla şehre indi ve hem kendileri için hem de sevdikleri için alışveriş yaptı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ödül oyununda Gönüllüler takımı oyunları hep ucu ucuna Ünlüler takımına verdi. Ödül oyununu 10'a 2 Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2020'de haftanın ilk 2 eleme adayı belli oldu. İlk önce dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım yarışmacıları için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Sonrasında ise Mavi takım yarışmacıları, eleme adayı olacak ismi yazdılar. Ada konseyi öncesinde aldıkları karara göre Mavi takımda adı dört kere yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

Dün ise dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için önce SMS oylaması yapıldı. Ardından Ünlüler takımı da Gönüllüler takımı gibi bir strateji yaptı. Ünlüler takımı aldığı karar doğrultusunda eleme adayı olarak Barış'ın adını yazdı.

Böylece bu haftanın eleme adayları CEMAL CAN ve BARIŞ oldu.