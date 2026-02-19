Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Survivor ödül oyununu kim kazandı, ceza ne oldu? 19 Şubat 2026 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kamp oyununu kazanan takım belli oldu mu?

        Survivor kamp oyununu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor 19 Şubat Perşembe günü gündeme geldi. Bayhan ve Büşra arasında artan tansiyon ve Ramazan ile Sercan arasında yaşanan kavga merak edilirken Nagihan'ın oyun sırasında yaşadığı düşüş araştırılıyor. Oyunu kazanan takım iyi kamp ve erzak sahibi olacak. Peki, Survivor kamp oyununu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor ödül oyununu kazanan takım açıklandı mı? İşte Survivor'da son gelişmeler...

        Giriş: 19.02.2026 - 16:44 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:21
        1

        Survivor'da iyi kamp oyununa ilişkin araştırmalar 19 Şubat akşamı itibarıyla hızlandı. Bu kapsamda, "Survivor iyi kamp ödülünü kim kazandı, 19 Şubat Perşembe günü eleme adayı kim oldu, ödül oyunu hangi takım kazandı ve ceza ne?" soruları yanıtını arıyor. İşte 19 Şubat 2026 Survivor yeni bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR 19 ŞUBAT KAMP OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da iyi kamp oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Engincan olurken, ikinci eleme adayı Onur Alp oldu.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Meryem oldu.

        5

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

