Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu programının izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'da bu akşamın ilk ödülü için kıyasıya mücadele yaşandı. Oyuna ise hangi takımın kazanıp kazanmadığından ziyade Sabriye ile Bora'nın arasındaki gerilim damga vurdu. İkinci ödül oyunu ise her iki takım yarışmacılarını çok heyecanlandıran bir motosikletti. Oyunu kazanan yarışmacı motosikletin sahibi oldu. İşte 11 Mart Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA SABRİYE İLE BORA ARASINDA GERİLİM!

Bu akşamın ilk ödül oyunu hamburger içindi. Üst üste ödül oyunlarını kaybeden Yunanistan takımı bu oyunda, özellikle atışlarda çok iyi bir performans çıkardı. Oyunu önemli bir farkla alan Yunanistan takımına karşı Türkiye takımında büyük bir kriz yaşandı. Oyun sonrasında Sabriye, Hikmet'in oyundaki performansı hakkında eleştiride bulundu. Bu eleştiri sırasında orada olan Bora'nın bakışlarına sinirlenen Sabriye bir anda patladı ve "bana öyle bakma" diyerek bağırmaya başladı. Tartışma ve gerilim adaya da taşındı. Ada'ya dönüldüğünde Bora ile Sabriye'yi savunmaya çalışan Okay ve Yusuf arasında tartışma yaşandı.

SURVİVOR'DA BÜYÜK MOTOSİKLET ÖDÜLÜ

Survivor'da bu akşamın ikinci ödülü sadece bir yarışmacıya verildi. Oyun öncesinde yarışma alanına getirilen 100 bin lira değerindeki Harley Davidson motosiklet ödülü bütün yarışmacıları heyecanlandırdı. Kıyasıya geçen rekabette Türkiye takımı oyunun yarısında geriye düştü. Ancak son anda öne geçmeyi başardı ve Sabriye'nin sayısı ile motosiklet Türkiye takımında kaldı. Motosikletin sahibi Türkiye takımı içerisindeki yarışmanın ardından belli oldu. Oyun tamamen şans oyunu olarak kurgulandı.

Yusuf 3 numarayı açtırdı ve siyah dedi. Ancak beyaz çıktı. İlk turda elendi.

Hikmet 2 numarayı açtırdı ve siyah dedi. Siyah çıktı. İlk turu geçti.

Hakan 1 numarayı seçti ve siyah dedi. Siyah çıktı. İlk turu geçti.

Sabriye 9 numarayı seçti ve beyaz dedi. Siyah çıktı. İlk turda elendi.

Bora 7 numarayı seçti ve beyaz dedi. Siyah çıktı. İlk turda elendi.

Sude 5 numarayı seçti ve beyaz dedi. Beyaz çıktı. İlk turu geçti.

Büşra 6 numarayı seçti ve siyah dedi. Siyah çıktı. İlk turu geçti.

Melisa 8 numarayı seçti ve beyaz dedi. Beyaz çıktı. İlk turu geçti.

Seda 10 numarayı seçti ve siyah dedi. Beyaz çıktı. İlk turda elendi.

Okay 4 numarayı seçti ve beyaz dedi. Siyah çıktı. İlk turda elendi.

Hikmet 5 numarayı seçti ve siyah dedi. Siyah çıktı. İkinci turu geçti.

Hakan 3 numarayı seçti ve siyah dedi. Siyah çıktı. İkinci turu geçti.

Sude 7 numarayı seçti ve beyaz dedi. Siyah çıktı. İkinci turda elendi.

Büşra 6 numarayı seçti ve beyaz dedi. Beyaz çıktı. İkinci turu geçti.

Melisa 8 numarayı seçti ve siyah dedi. Siyah çıktı. İkinci turu geçti.

Hikmet 10 numarayı seçti ve beyaz dedi. Siyah çıktı. Üçüncü turda elendi.

Hakan 9 numarayı seçti ve beyaz dedi. Beyaz çıktı. Üçüncü turu geçti.

Büşra 4 numarayı seçti ve beyaz dedi. Beyaz çıktı. Üçüncü turu geçti.

Melisa 2 numarayı seçti ve siyah dedi. Siyah çıktı. Üçüncü turu geçti.

Hakan 2 numarayı seçti ve beyaz dedi. Beyaz çıktı. Dördüncü turu geçti.

Büşra 6 numarayı seçti ve beyaz dedi. Beyaz çıktı. Dördüncü turu geçti.

Melisa 8 numarayı seçti ve beyaz dedi. Siyah çıktı. Dördüncü turda elendi.

Finali Hakan ve Büşra oynadı. Büşra ilk 5'e ulaşan yarışmacı oldu ve motosikletin sahibi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Yunanistan takımı ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. Yarışmacılar içerisindeki kadın - erkek eşitliğinin bozulmaması nedeniyle, Yunanistan takımındaki eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Oylamada Tony 8 oy ile ilk eleme adayı olarak belirlendi. Dokunulmazlığın sahibi Valis, eleme adayı olarak Spyros'un ismini söyledi. Afroditi de kendi eleme adayı olarak Sakis'i söyledi.