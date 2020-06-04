Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dün akşam 10 yarışmacı arasında düzenlenen kaptanlık yarışının ardından yeni takımlar belli oldu. Kırmızı ve Mavi takım arasında da ilk yarış yemekli ödül oyunuydu ardından da Anlat Bakalım oyunu oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu Kırmızı ve Mavi takım arasında kıran kırana geçti. Duş ve akşam yemeğinin olduğu ödül oyununu 10'a 5 Kırmızı takım kazandı.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR 2020

Sercan Kırmızı Takım, Cemal Can ise Mavi Takım olarak ikiye ayrıldı.

Sercan'ın kaptan olduğu Kırmızı Takımda; Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış

Cemal Can'ın kaptan olduğu Mavi Takımda; Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim