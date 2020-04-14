Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler iletişim ödülü için kıyasıya mücadele etti ardından ada konseyinde alınan yeni kararlarla karşı karşıya geldi. İşte, Survivor son bölümünden detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim ödülü güç ve hıza dayalı bir parkurda gerçekleşti. Kıyasıya gerçekleşen mücadelenin ardından 10'a 5 Ünlüler kazandı.

SURVİVOR'DA TAKIMLAR DEĞİŞTİ

Ada konseyinde toplanan Ünlüler ve Gönüllüler'e Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir açıklama geldi. Ilıcalı,

Ünlüler takımından 1 erkek Gönüllüler takımından 1 erkekle değişeceğini açıkladı. Buna göre Berkan gönüllüler takımına, Yunus Emre ise ünlüler takımına geçiş yaptı.

SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNAL UYGULAMASI

Haftanın 7 günü Survivor'ın yayınlanacağını belirten Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final uygulaması yapılacağını duyurdu. Çeyrek finale ise 8 yarışmacının kalacağını açıkladı.