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Survivor Poyraz (Yiğit) kimdir? Yiğit Poyraz biyografi: Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Yiğit Poyraz'ın hayatı ve mesleği araştırılıyor. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor yarışması bu sene de her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Yarışmacıların özel hayatı merak ediliyor. Survivor 2021'in en genç yarışmacılarından biri olan Yiğit Poyraz kimdir? Survivor Yiğit Poyraz kaç yaşında ve nereli, sevgilisi kim? İşte Yiğit Poyraz hakkında merak edilenler

Survivor Poyraz (Yiğit) kimdir? Yiğit Poyraz biyografi: Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımı kadrosu açıklandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında bu sezon Yiğit Poyraz gönüllüler takımında yer alıyor. Peki Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli? Yiğit Poyraz hakkında

SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir. Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Survivor’da bu yıl ilk kez yarışan Yiğit Poyraz, 26 yaşında. Aslen İzmirli olan Poyraz Bodrum’da büyümüş. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo ağırlığında ve tekstil mümessilliği yapıyor. Yiğit Poyraz personal trainer’lık yapıyor ve fitness ile ilgileniyor. Genç sporcunun Instagram adresi ise: 'yigitpoyrazz’dır.

Yiğit Poyraz'ın sosyal medyada oaylaşılan bir fotoğrafı sevgilisiyle ilgili soruları gündeme getirdi. Sevgilisini öperken çekilmiş pozların eski olduğu ortaya çıksa da Yiğit Poyraz'ın sevgilisi merak edildi.

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