Eski futbolcu Serhat Akın, Sema Aydemir'in Adem Kılıççı ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalardan sonra dedikodular kısa sürede yayıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN İDDİALARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ



Cadde'nin haberine göre, Adem Kılıççı'nın olaya tepki göstermesinden sonra Sema Aydemir de dün akşam Instagram hesabından canlı yayın yaparak hakkında çıkan aşk dedikodularına tepkisini dile getirdi.

"BENİMLE UĞRAŞMAYIN"



Sema Aydemir özel bir televizyon kanalında yayınlanan programdaki konuşmacılara "Bir televizyon programında 3 tane güzeller güzeli ablamız Adem'le benim resmimi koymuş, 'aşk var mı,aşk yok mu', yok bilmem ne teyze her dakika izliyor ona soralım aşk var mı yok mu? Saçma sapan böyle masalara dedikodu malzemesi olmuşuz. Allah'tan çok sabırlı ve asil bir insan olduğum için kendimi bozmuyorum yoksa biliyorsunuz kendimi bozarsam o dedikodu masasında neler olur tahmin edebilirsiniz. Benimle uğraşmayın, gidin el ele magazincilere poz verenlerin peşine düşün" diyerek iddialara sert cevaplar verdi.