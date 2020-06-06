Survivor sembol finali kim kazandı? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor 2020 final heyecanına sayılı günler kala bu akşam yarışmacılar çeyrek finalde kalmak için kıyasıya mücadele etti. Peki, çeyrek finale kim kaldı? 5 Haziran Survivor son bölüm

SURVİVOR SEMBOL FİNALİ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembol finali için yarışmacılar kıran kırana mücadele verdi. Son ikiye Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında geçen mücadelenin ardından kazanan isim Elif oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU YARIN!

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yarın başlıyor. Yarışmacılar ilk kez yeni takımlarında Survivor dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek.