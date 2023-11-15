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        Haberler Televizyon Survivor Turabi yarışmadan çekildiğini bu sözlerle açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

        Turabi Survivor'a katılmayacak mı, neden çekildi? Survivor Turabi hastalığı ne?

        Survivor All Star 2024 için geri sayım sürüyor. Daha önce yarışmaya üç kez katılan ve iki kez şampiyon olan Turabi, bu senenin iddialı isimlerinden biriydi. Ancak 'Turbo' lakaplı Turabi Çamkıran'dan hayranlarını üzecek haber geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2024'e katılamayacağını açıkladı. İşte, "Turabi Survivor'a katılmayacak mı, neden çekildi?" sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:41
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        Survivor'ın en dikkat çekici iismlerinden biri olan Turabi Çamkıran yeni sezon kadrosunda açıklanmıştı. Hem parkurdaki başarılarıyla hem de iddialı sözleriyle çok konuşulan 'Turbo' Turabi yarışmadan çekildiğini açıkladı. İşte, Survivor Turabi'nin paylaşımı...

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        TURABİ SURVIVOR'DAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

        Survivor'ın iddialı isimlerinden Turabi Çamkıran Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer verdi.

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        FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

        Daha önce bastonlu halini paylaşan Turabi "Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocakta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum" demişti.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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