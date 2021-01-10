TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle bu akşam yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Uğurtan Bora araştırılıyor. Survivor Gönüllüler Uğurtan Bora kimdir? Uğurtan Bora kaç yaşında ve nereli?

UĞURTAN DORA KİMDİR?

İstanbul Şişli'de doğan ve 37 yaşında olan Uğurtan Dora, 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.