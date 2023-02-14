'KALBİM SENİN EVİN SÖZ VERİYORUM'

Aşkım Burçe başka bir paylaşımında ise; "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler 'onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım." notunu yayınladı.