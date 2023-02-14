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Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına 2020 yılında katılan Aşkım Burçe Tunay, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 çevre ili etkisi altına alan deprem sebebiyle sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı kaybetti. Ünlü isim sosyal medya hesabından sevgilisini kaybettiğine dair açıklama yaptı.

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  • Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!

    Survivor 2020'nin yarışmacılarından biri olan Aşkım Burçe, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'i etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı kaybetti. 
  • Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!

    Acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile duyuran Aşkım Burçe Tunay'a sevenlerinden destek yağdı.

     
  • Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!

    Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti:

    "Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? 'Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten...'"
  • Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!

    'KALBİM SENİN EVİN SÖZ VERİYORUM'

    Aşkım Burçe başka bir paylaşımında ise; "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler 'onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım." notunu yayınladı.
  • Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!

    İşte Aşkım Burçe'nin sosyal medya hesabında paylaştığı gönderisi...
  • Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!
  • Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!
  • Survivor'un eski yarışmacısının acı günü! Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi hayatını kaybetti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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