Survivor 2021'de yarışacak takımlar açıklandı. Sevilen yarışmanın Ünlüler takımında oyunculardan sporculara kadar birbirinden önemli isimler var. İşte Survivor 2021 Ünlüler kadrosu...
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.
Batuhan Karacakaya – Oyuncu
Çağrı Atakan – Oyuncu
Melis Sezer – Milli Tenisçi
İsmail Balaban – Baş Pehlivan
Hayrettin – Oyuncu
Öykü Çelik – Oyuncu
Cemal Hünal – Oyuncu
Merve Aydın – Milli Basketbolcu
Meryem Kasap - Milli Atlet
Barış Özbek - Futbolcu
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