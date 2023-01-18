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Ünlü isimlerin yedek kadroda yer alacağı iddia edildi! Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler?

Survivor 2023 yedek yarışmacılar, ilk elemenin ardından gündeme geldi. Elenen isimlerin yerine ünlü isimlerin yedek kadrodan programa katılacağı iddia edildi. Yeni formatıyla birlikte seyirci karşısına çıkan programda ilk elenen isim Ümit Erdim olurken gözler Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılara çevrildi. İşte, Survivor 2023 yedek yarışmacı kadrosu detayları...

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  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    Survivor 2023 yeni konseptiyle ekranlara geri döndü. Survivor yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup büyük ödül için yarışıyor. Yarışmadan ilk elenen isim Ümit Erdim olurken bazı ünlü isimlerin yedek kategoriden Survivor'a dahil olacağı iddia edildi. İşte, Survivor 2023 yedek yarışmacıları hakkında merak edilenler...
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    SURVIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLADI, KADROSUNDA KİMLER VAR?

    MasterChef'in bitmesinin akabinde yayın hayatına başlayan Survivor 2023, 15 Ocak Pazar günü 20.00 itibarıyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Sezonun ilk bölümünde ilk ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandandı. 

    Bu sene farklı bir formatla izleyici karşısına çıkan Survivor'da ünlüler, fenomenler ve gönüllüler yarışacak. İşte Survivor 2023 kadrosu ise şöyle...
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    PROGRAMA İLK VEDA EDEN ÜMİT ERDİM OLDU

    Survivor'da bu gece ilk eleme gerçekleşti. Hafta boyunca belirlenen 4 eleme adayının içinden birisi adaya veda etti. Haftanın eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat'tı. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından elenen isim ÜMİT oldu. Süpriz bir sonuçla oylama sonucunda Ümit'in çıkmasıyla adaya ilk veda eden isim oldu. 
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    SURVİVOR YEDEK KADRODA YER ALAN ÜNLÜ İSİMLER KİMLER?

    Hikmet Tuğsuz, Poyraz Yiğit, Batuhan Karacakaya, Hakan Hatipoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu gibi isimlerin Survivor 2023 yedek kadroda yer alacağı iddia edildi.
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    SURVIVOR 2023 ÜNLÜLER TAKIMI
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    BERDAN MARDİNİ
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    MURAT EKEN
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    YUSUF GÜNEY
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    ZEYNEP ALKAN
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    BARIŞ TELLİ
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    AYSU KESKİN
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    SEÇKİN PİRİLER
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    CANSU TUMAN
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    SURVIVOR 2023 FENOMENLER TAKIMI
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    ELANUR
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    ALPER RENDE
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    BUSE PLAN
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    CHABY HAN
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    HALİL İBRAHİM GÖKER
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    KÜRŞAT JUAN
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

    SURVIVOR 2023 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?
  • SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILAR | Survivor 2023 yeni yedek yarışmacılar kimler, belli oldu mu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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