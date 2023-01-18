PROGRAMA İLK VEDA EDEN ÜMİT ERDİM OLDU

Survivor'da bu gece ilk eleme gerçekleşti. Hafta boyunca belirlenen 4 eleme adayının içinden birisi adaya veda etti. Haftanın eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat'tı. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından elenen isim ÜMİT oldu. Süpriz bir sonuçla oylama sonucunda Ümit'in çıkmasıyla adaya ilk veda eden isim oldu.