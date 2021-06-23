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Survivor Yiğit Poyraz kimdir, boyu kaç? Yiğit Poyraz'ın mesleği ne?

Survivor 2021'de son dörde kalan Yiğit Poyraz, Survivor'ın bitmesi nedeniyle duygusal anlar yaşıyor. Son yayınlanan bölümde eleme potasından kurtulan başarılı yarışmacı sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Survivor Yiğit Poyraz hakkında merak edilenler...

Survivor Yiğit Poyraz kimdir, boyu kaç? Yiğit Poyraz'ın mesleği ne?

Survivor 2021'de en çok SMS birincisi seçilen ve performans bakımından da en başarılı isimler arasında yer alan Yiğit Poyraz, son 5'e kaldı. Yiğit Poyraz'ın biyografisi merak ediliyor. Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz'ın boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte Yiğit Poyraz hakkında merak edilenler...

SURVİVOR POYRAZ BOYU KAÇ?

1.80 boyundadır.

YİĞİT POYRAZ KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir.

Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor

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