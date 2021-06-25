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Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nerelidir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, boyu kaç?

Survivor 2021'de dev final geldi. Mavi ve Gönüllüler takımında yarışan Poyraz, kazanmayı çok sevdiğini ve şampiyon olmak istediğini belirtiyor. "Survivor benim için inanılmaz bir deneyim" diyen Poyraz, sosyal medyada da çok sık sık gündeme geliyor. İşte Yiğit Poyraz'ın biyografisi...

Survivor Yiğit Poyraz kimdir, nerelidir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, boyu kaç?

Survivor 2021'de finale kalan Yiğit Poyraz'ın şampiyon olup olmayacağı merak ediliyor. Yarışma boyunca 10 kez SMS birincisi olan Yiğit Poyraz, performansı ve polemikleri ile dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yiğit Poyraz kimdir, nerelidir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, boyu kaç? İşte detaylar...

SURVİVOR POYRAZ BOYU KAÇ?

1.80 boyundadır.

YİĞİT POYRAZ KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir.

Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor

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