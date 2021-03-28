Survivor 2021'de birleşme partisinde söylediği şarkı ile yüksek puan alan Yiğit Poyraz aynı zamanda 2021'in en yüksek performanslı bir yarışmacısı. Gönüllüler takımında sık sık SMS birincisi olan Poyraz'ın Survivor şampiyonluğunda ismi geçiyor. Survivor Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında?

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir.

Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.