        Susan Sarandon: Gazze'yi savunduğum için ABD'de engellendim

        Susan Sarandon: Gazze'yi savunduğum için ABD'de engellendim

        İspanya'da düzenlenen Goya Ödülleri'nde 'Uluslararası Goya Ödülü'ne layık görülen Oscar'lı ünlü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e verdiği destek nedeniyle ABD'de projelerden men edildiğini ve yoğun baskı altında olduğunu açıkladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:12
        "Gazze'yi savunduğum için ABD'de engellendim"

        İspanya'nın en prestijli sinema ödülleri olan Goya'da 'Uluslararası Goya Ödülü'ne layık görülen dünyaca ünlü ABD'li ünlü oyuncu Susan Sarandon, Barselona'daki ödül töreni öncesinde düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Filistin’e verdiği destek nedeniyle kendi ülkesinde ambargoyla karşılaştığını belirten Sarandon, yaşadığı baskı sürecini anlattı.

        Gazze lehine yaptığı açıklamaların ABD'deki kariyerini durma noktasına getirdiğini ifade eden Sarandon, "Gazze’yi savunduğum için ABD'de film çekmem engellendi. Filistin'e destek verenler ülkemde ağır bir baskı altında" dedi.

        "TELEVİZYONA ÇIKMAM YASAKLANDI"

        Ünlü oyuncu, bu süreçte yaşadığı somut yaptırımları şu sözlerle detaylandırdı, "Geçen yıl 1 Kasım'da Gazze için düzenlenen bir gösteriye katıldım. Sırf sesimi yükselttiğim için menajerim beni kovdu. Televizyona çıkmam yasaklandı, hiçbir film projesinde veya Hollywood bağlantılı bir işte yer alamadım. Sonunda İngiltere ve İtalya'da yeni menajerler bulabildim. İtalya'da bir film çekimini ve Old Vic'te aylarca süren bir tiyatro oyununu yeni bitirdim. Hatta benimle çalışan İtalyan yönetmene bile benimle sözleşme yapmaması yönünde baskı kurulduğunu biliyorum."

        Sarandon, baskı ve sansürün yoğun olduğu bir ortamdan gelerek İspanya'nın sergilediği duruşu görmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ve meslektaşı Javier Bardem'i cesaretlerinden dolayı tebrik eden aktris, şu ifadeleri kullandı; İspanya'nın ve İrlanda'nın dik duruşunu görmek, ABD'de kendimizi daha az yalnız hissetmemizi sağlıyor. Sizlerin sayesinde bir umut olduğunu hissediyoruz. Bir ulusun bu kadar güçlü bir şekilde ayağa kalkması, zor şartlarda mücadele eden bizler için tarif edilemez bir anlam taşıyor. Bu ahlaki netlik bizim için çok şey ifade ediyor."

        "BEN FİLİSTİN YANLISIYIM"

        Konuşmasında ABD iç politikasına da değinen Sarandon, Donald Trump'ın göçmen politikalarını eleştirerek ülkesindeki sessizliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu. İnsanların işlerini kaybetme korkusu yaşamadan fikirlerini özgürce söyleyebilmesi gerektiğini belirten sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü, "Ben Filistin yanlısıyım; barış ve adalet için çalışan bir sanatçıyım. Her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı olduğuna ve çocukların nerede olursa olsun öldürülmesine karşı çıkılması gerektiğine inanıyorum. Filistin halkının yok edilmesinin korkunç bir suç olduğu kanaatindeyim."

        İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Susan Sarandon'un takdir dolu sözlerine sosyal medya hesabından teşekkür ederek yanıt verdi. Sánchez paylaşımında: Yıllardır tüm İspanya'nın hayranlık duyduğu birinin ülkemiz hakkında böyle konuşması beni çok duygulandırdı. Teşekkürler Susan, her zaman umut vardır. ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Shutterstock

