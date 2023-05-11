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Susan Sarandon gözaltına alındı

Bahşişli restoran çalışanları için asgari ücretin artırılmasını desteklemek üzere Albany'deki New York Eyaleti Meclis Binası'nda düzenlenen protestoya katılan Oscar'lı oyuncu Susan Sarandon, gözaltına alındı

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  • Susan Sarandon gözaltına alındı - Magazin haberleri

    New York eyaleti milletvekilleri, asgari ücreti saatte 17 dolara çıkarmaya hazırlanıyor ancak bahşişli restoran çalışanları ise bu yeni yasanın dışında tutuluyor. Bunun üzerine geçtiğimiz hafta grev yapan senaristlere destek vermek için New York'taki yürüyüşe katılan oyuncu Susan Sarandon, bu kez de restoran çalışanları için yürüdü.
  • Susan Sarandon gözaltına alındı - Magazin haberleri

    GÖZALTINA ALINDI

    76 yaşındaki Sarandon, bahşişli restoran çalışanları için asgari ücretin artırılmasını desteklemek üzere Albany'deki New York Eyaleti Meclis Binası'nda düzenlenen protestoya katıldı. Ancak oyuncu, eylemin sonunda gözaltına alındı.
  • Susan Sarandon gözaltına alındı - Magazin haberleri

    SERBEST BIRAKILDI

    Eyalet Meclis binasının girişinde defalarca "Tek bir adil ücret!" diye bağırdıkları görülen Susan Sarandon ve gözaltına alınan diğer aktivistler, işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.
  • Susan Sarandon gözaltına alındı - Magazin haberleri

    Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Susan Sarandon, güvenlik güçleri tarafından karakola götürülmeden önce düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada bu işçilerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
  • Susan Sarandon gözaltına alındı - Magazin haberleri

    "ONURLU BİR ŞEKİLDE MUAMELE GÖRMELERİ GEREKİYOR"

    Konuyla alakalı konuşan Susan Sarandon, "Onlar çok ama çok önemli ve sadece yaptıkları yıpratıcı iş için değil, aynı zamanda iletişim kurmak, anlamak, sabırlı olmak ve başarıya ulaşmak adına yaptıkları her şey için de onurlu bir şekilde muamele görmeleri gerekiyor" dedi.
  • Susan Sarandon gözaltına alındı - Magazin haberleri

    DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Susan Sarandon, daha önce de 2018'de Washington'da gözaltına alınmıştı. Sarandon, o dönemki ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını protesto ederken gözaltına alınan 575 kişiden biriydi.

    Saron Sarandon, son olarak Diane Keaton, William H. Macy, Richard Gere ve Emma Roberts'la birlikte 'Maybe I Do'da rol almıştı.

    Fotoğraflar: AA, Reuters

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