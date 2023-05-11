"ONURLU BİR ŞEKİLDE MUAMELE GÖRMELERİ GEREKİYOR"



Konuyla alakalı konuşan Susan Sarandon, "Onlar çok ama çok önemli ve sadece yaptıkları yıpratıcı iş için değil, aynı zamanda iletişim kurmak, anlamak, sabırlı olmak ve başarıya ulaşmak adına yaptıkları her şey için de onurlu bir şekilde muamele görmeleri gerekiyor" dedi.