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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suşehri'nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Suşehri'nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Sivas Suşehri'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 01:11 Güncelleme:
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        Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D-100 karayolu Beydeğirmen köyü kavşağında meydana geldi. Akraba ziyaretine giden Enver Aydın yönetimindeki otomobil ile Selim Bayram idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Aydın'ın eşi Songül Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile diğer otomobildeki Sultan Işık, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Songül Aydın'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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