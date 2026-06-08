Suşehri'nde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D-100 karayolu Beydeğirmen köyü kavşağında meydana geldi. Akraba ziyaretine giden Enver Aydın yönetimindeki otomobil ile Selim Bayram idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Enver Aydın'ın eşi Songül Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler ile diğer otomobildeki Sultan Işık, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Songül Aydın'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.