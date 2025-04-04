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        Haberler Bilgi Magazin Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosu: ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

        Sustalı Ceylan oyuncu kadrosu ve konusu: Sustalı Ceylan konusu nedir, oyuncuları kimler?

        ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, bu akşam ekran macerasına başlıyor. Süreç Film imzalı Sustalı Ceylan oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatıyor. Peki, Sustalı Ceylan oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan Sustalı Ceylan konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:40
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        ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, 4 Nisan Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini A. Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Sustalı Ceylan oyuncuları ve konusu ile merak edilip araştırılıyor. Kadrosunda Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan, Seda Türkmen, Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi oyuncuların yer aldığı yapım; etkileyici bir kadın hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Peki, Sustalı Ceylan konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?’ İşte, Sustalı Ceylan oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

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        SUSTALI CEYLAN DİZİSİ EKRAN MACERASINA BAŞLIYOR

        ATV’nin aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisinin yayın tarihi belli oldu.

        Senaryosunu Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı dizi, 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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        SUSTALI CEYLAN DİZİSİ KONUSU

        Suç ve dramı ustalıkla harmanlayan Sustalı Ceylan, etkileyici bir kadın hikayesini ekranlara taşıyacak.

        Yönetmen koltuğunda A. Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizi, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının destansı mücadelesini anlatıyor.

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        Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır.

        Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Tek destekçisi, Necmi'nin yaşlı babası Veysi'dir.

        Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine ve cesaretine kayıtsız kalamaz. Fakat kader, Ceylan'ı daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşer!

        İşte o an, Ceylan artık sadece bir anne değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçıdır. Bu karanlık yolda en büyük destekçisi ise Ferhat olacaktır.

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        SUSTALI CEYLAN DİZİSİ OYUNCULARI

        Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Sustalı Ceylan dizisinin oyuncu kadrosunda;

        Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.

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        DİZİ KARAKTERLERİ

        Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran),

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        Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür)

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        SUSTALI CEYLAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Sustalı Ceylan dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. Dizinin çekim yerleri arasında Levent, Maslak ve Sarıyer semtleri ön plana çıkıyor.

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        SUSTALI CEYLAN 1. BÖLÜM ÖZETİ

        Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...

        Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar.

        Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir...

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        Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar.

        Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır...

        Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?

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