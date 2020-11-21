Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek Yapma
ABONE OL

Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi

MasterChef Türkiye'de daha önce bilinmeyen lezzetler deneniyor. Helva yapmak epey zahmetli bir iş ancak süt helvasını daha önce duydunuz mu? Süt helvası nasıl yapılır? İşte nefis süt helvası tarifi...

Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi

SÜT HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER-SÜT HELVASI TARİFİ

Süt Helvası İçin:

1 litresutas-yeni-logoSüt
5 yemek kaşığısutas-yeni-logoTereyağı(100 gram)
5 yemek kaşığıun(100 gram)
1 su bardağıtoz şeker(200 gram)
1 paketvanilin
1 adetyumurta sarısı

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığıfındık içi

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri birlikte, şeker eriyene kadar karıştırın.

Tereyağı ve unu, derin ya da geniş bir tavada, orta ateşte, unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Şekerli sütü, kavrulmakta olan karışıma azar azar ekleyerek sürekli karıştırın ve pürüzsüz bir hal alıp koyulaşana kadar bu işleme devam edin.

Son olarak vanilyayı ve yumurta sarısını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Karışımı orta boy fırın kabına dökün ve üzeri kabuk tutana kadar 10 dakika bekleyin.

230 derece önceden ısıtılmış fırında süt helvasını, üzeri kızarana kadar (15 dakika) pişirin.

Fırından çıkan süt helvasını arzuya göre sıcak ya da oda ısısında, fındıkla birlikte servis edin. Afiyet olsun.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İskender nasıl yapılır? Bursa İskender kebap tarifi
YEMEK YAPMAİskender nasıl yapılır?
Mücver nasıl yapılır? Kabak mücver tarifi
YEMEK YAPMAMücver nasıl yapılır?
Sac tava nasıl yapılır? Sac tava tarifi
YEMEK YAPMASac tava nasıl yapılır?
Humus nasıl yapılır? Humus tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
YEMEK YAPMAHumus nasıl yapılır?
Fırın sütlaç nasıl yapılır? Fırın sütlaç tarifi
YEMEK YAPMAFırın sütlaç nasıl yapılır?
Otlu mücver nasıl yapılır? Otlu mücver tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAOtlu mücver nasıl yapılır?
Avokadolu ve omletli dürüm tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAFarklı kahvaltılar için avokadolu ve omletli dürüm
Antep fıstıklı mafruka tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAAntep fıstıklı mafruka tarifi
Arnavut ciğeri tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMALezzet harikası Arnavut ciğeri için püf noktalar
Etli taze fasulye tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAEtli taze fasulye yapımında altın öneriler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X