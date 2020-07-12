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Süt Kardeşler filmi oyuncuları kimler? Süt Kardeşler filminin konusu ne?

Süt Kardeşler, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir. Peki Süt Kardeşler filmi oyuncuları kimler? Süt Kardeşler filminin konusu ne? İşte Süt Kardeşler filmine dair bilgiler...

Süt Kardeşler

Başrollerini Kemal Sunal ve Şener Şen'in paylaştığı Süt Kardeşler filmi bu akşam Show TV'de ekranlara gelecek. Peki Süt Kardeşler filmi oyuncuları kimler? Süt Kardeşler filminin konusu ne? İşte Süt Kardeşler filmine dair bilgiler...

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN KONUSU

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram’ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Süt Kardeşler filminin oyuncu kadrosunda;

  • Kemal Sunal - Şaban
  • Şener Şen - Hüsamettin
  • Halit Akçatepe - Ramazan
  • Hale Soygazi - Bihter
  • Adile Naşit - Melek
  • Ayşen Gruda - Emine
  • Ergin Orbey - Bayram
  • Jale Altuğ - Afife
  • Yasemin Esmergül - Yasemin
  • Ali Şen - Kerami
  • Türker Tekin - Kahya
  • Dinçer Çekmez - Çavuş
  • Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi yer alıyor.

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