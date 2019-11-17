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HaberlerGündemSüt sağma makinesiyle kaçak içkiye operasyon: Tam 418 litre - Haberler

Süt sağma makinesiyle kaçak içkiye operasyon: Tam 418 litre

İHA

Adana polisi, süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

kaçak içki

Adana polisi, süt sağma makinesiyle damıtılarak kaçak rakı yapılan iş yerine yaptığı operasyonda 418 litre kaçak rakı ele geçirdi.

 

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak rakı imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis, adrese yaptığı baskında süt sağma makinesiyle damıtma işlemi yapılarak kaçak rakı imal edildiğini belirledi.

İş yerinde yapılan aramada 418 litre damıtılmış içime hazır kaçak rakı, 25 litre etil alkol, 1 elektronik dengeleyici volt amper cihazı, 1 rakı imalat makinesi, 22 kilogram anason tohumu, 52 viski şişesi kapüşonu, 25 çeşitli marka ve ebatlarda boş rakı şişesi, 5 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili A.Ç. ve R.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülürken, kaçak rakılar imha edildi.

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