Sütlaç tarifi ve yapılışı: Sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sütlü tatlı severlerin en sevdiği lezzetler arasında yer alan sütlaç yapımı kolay ve pratik olması sebebiyle evlerimizde de kolaylıkla yapılmaktadır. Süt ve pirincin muhteşem uyumuyla ortaya çıkan bu nefis sütlü tatlı özellikle sıcak havalarda oldukça fazla tercih edilir. Sütlacın birbirinden farklı çeşitleri bulunur. Özellikle Hamsiköy gibi bazı bölgeler sütlaç tatlısıyla öne çıkar. Siz de evinizde lezzetli bir sütlaç yapmak isterseniz sizin için derlediğimiz sütlaç tarifi ile gerek ailenize gerek ise misafirlerinize sütlaç sunabilirsiniz.

Şerbetli tatlı türlerine göre düşük kaloriye sahip sütlaç bu sebeple diğer tatlı türlerinden daha fazla tercih edilir. Şerbetli tatlıların yoğun tadını sevmeyen veya tüketemeyen kişiler için sütlaç oldukça lezzetli bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Yılın her mevsimi tüketime uygun olan sütlaç tatlısını özellikle yazın sıcaklığında soğuk olarak tüketmek ayrı bir keyif verir. Kışın ise üzerinde bol tarçın ile servis ederek tüketilebilir.

Sütlaç yapılışı itibariyle pratik ve kolay bir tatlıdır. Malzemeler açısından kolaylıkla ulaşılabilen malzemelerden yapılır. Sütlacın ana malzemesi süt ve pirinç olarak karşımıza çıkar. Fakat laktoz toleransı olan kişiler laktozlu süt tüketememektedir. Bu durumda sütlacınızı laktozsuz süt ile yapabilirsiniz. Aynı şekilde şeker hastalığına sahip kişiler için tatlandırıcı kullanılarak ya da şeker oranı azaltılarak da sütlaç yapılabilir. Sütlaç çocuklar tarafından da sevilerek tüketilen bir tatlıdır. Özellikle kıvamlı olması küçük yaştaki çocuklar için tüketime uygundur.

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Sütlaç yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunur. Öncelikle sütlaçta kullanılacak olan sütün doğal olması tatlınızın daha lezzetli olmasını sağlar. Sütlaç tatlısını yaparken bir çimdik tuz atmayı tercih eden kişilerde bulunur. Tuz, tatlının tadının daha belirgin olmasını sağlar. Dilerseniz deneyebilirsiniz. Sütlaç tatlısında önemli olan kıvamı tutturmaktır. Bu kıvamı elde etmek için kontrollü pişirme yapmanız gerekir. Pişirme sürenizi kullandığınız pirincin yapısına göre ayarlayabilirsiniz.

Sütlacınızın sulu bir yapıda olduğunu düşünüyor iseniz tekrar tencereye alarak pişirmeniz mümkün. Pişirme aşamasında içerisine pirinç unu veya nişasta ekleyebilirsiniz. Fakat bu malzemeleri öncelikle süt ile açarak eklemeniz gerekir yoksa aksi takdirde sütlacınızda topaklanma meydana gelebilir. Siz de sütlacınıza tarçın serperek sunuma hazır hale getirebilirsiniz.

Kaç kişilik:6 kişilik

Hazırlama süresi:5 dakika

Pişirme süresi:30 dakika

Kalori: 1 porsiyon için 265/kcal

Sütlaç Malzemeleri

1 litre süt

1 litre su

2 çay bardağı pirinç

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 -2 su bardağı toz şeker (şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz)

1 su bardağı süt (200 ml)

Üzeri için tarçın

Sütlaç Nasıl yapılır?

Yapılış-1

Sütlaç yapımı için öncelikle pirinci güzelce yıkayalım.

Yıkama işleminin ardından pirincimizi su ile tencereye koyalım ve ocağın altını yakalım.

Pirinçleri suyunu çekene kadar kaynatalım.

Pirinçler suyunu çekince 1 litre sütümüzü ekleyelim.

Birkaç defa karıştıralım ve ardından kaynamasını bekleyim.

Bu sırada bir kâse içerisinde 3 yemek kaşığı pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile birlikte açalım.

Pirinç ununu güzelce ezelim ki topaklanma olmasın.

Tenceremizde kaynayan sütten 1-2 kepçe alalım. Kâsenin içerisine ekleyelim.

Pirinç unu ılımış olmalı, soğuk olmamalı.

Kasedeki pirinç unu ve süt karışımını tencereye ilave edelim.

Ara ara karıştıralım ve yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim.

1,5-2 su bardağı kadar toz şekeri tencereye aktaralım ve karıştıralım. Bir iki taşım kaynamasını sağlayalım.

Pişen sütlacı sunum yapacağınız kaselere boşaltalım.

Sütlaçlarımızın soğuması için buzdolabına kaldıralım.

Servis esnasında üzerine tarçın serperek servise hazır hale getirelim.

Sütlacınız hazır.

Afiyet olsun!

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