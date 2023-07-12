Sütlü irmik tatlısı tarifi: Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sütlü irmik tatlısı her evde olan malzemelerle kısa sürede yapılan bir tatlıdır. Pratik yapıma sahip bu tatlı, damakta bıraktığı güzel tat ile yediden yetmişe herkesin favorisidir. Hafif bir tatlı alternatifi arıyorsanız sütlü irmik tatlısı yapımı deneyebilirsiniz. "Evde kısa sürede sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?" diyenler arasındaysanız yazının devamını okuyabilirsiniz….

Hem sağlıklı hem lezzetli bir alternatif olan sütlü irmik tatlısı ile misafirlerinizin midesini fethedebilirsiniz. Soğuk yeniyor oluşuyla özellikle yaz aylarının favori tatlısı olan Sütlü irmik, taze meyve dilimleri ve çikolata sosuyla daha da lezzetli hâle getirilebilir. Sevdiklerinize ve misafirlerinize sunacağınız bu lezzetli tatlının tarifini buradan öğrenebilirsiniz. İşte sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir sorusunun cevabı…

Kaç kişilik: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Kalori: 1 porsiyon 254 kcal

SÜTLÜ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

Sütlü irmik tatlısı malzemeleri için endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu tatlının gerektirdiği malzemeler hemen hemen her evde bulunuyor. Tarif öncesinde tüm malzemeleri hazır ederek daha pratik bir pişirme yapabilirsiniz. İşte sütlü irmik tatlısı malzemeleri;

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9 yemek kaşığı irmik

5 su bardağı süt (1 litre)

10 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın (servis adımı için)

SÜTLÜ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Pişirme Önerisi: Tarife geçmeden önce pişirme önerisini inceleyerek daha lezzetli bir tarif elde edebilirsiniz. Hazırladığınız tatlıyı kısık ateşte pişirmeye özen gösterebilirsiniz. Aynı şekilde irmik tatlısını boşaltacağınız kap hangisi ise bunu öncesinden ıslatmayı deneyebilirsiniz. Böylece tatlının kaba yapışmamasını ve servisinin kolay olmasını sağlayabilirsiniz.

Sütlü irmik tatlısı tarifi için ise aşağıdaki maddelere geçebilirsiniz;

1 litre olarak hazır ettiğiniz soğuk suyu tencereye boşaltarak tarife başlayın. Süte 9 yemek kaşığı ve 10 yemek kaşığı şekeri ilave edin.

Ardından kısık ateşe sütü getirin ve boza kıvamı elde edene kadar karıştırın.

1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilini ilgili kıvama ekleyin.

Bu karışımı biraz karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için zaman tanıyın.

Öncesinden su ile ıslattığınız kalıba hazırladığınız karışımı boşaltın. Bu aşamada biraz daha soğumasını bekleyin. Hazırladığınız irmik tatlısını buzdolabında minimum 4 saat bekletmelisiniz.

Hazırladığınız tatlı iyice soğuduktan sonra kalıbın üzerinden çıkararak üzerine Hindistan cevizi, tarçın ya da sevdiğiniz meyveleri ekleyin.

Afiyet Olsun.