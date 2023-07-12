Sebzeli erişte tarifi: Sebzeli erişte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Fesleğen soslu, tarhanalı ve tereyağı ile harmanlanan sebzeli erişte herkesin gönlünü fetheder. Böyle bir lezzete kimse hayır diyemez. Birbirinden farklı tatların birleşiminden destek alarak lezzet dolu bir akşam yemeği yiyebilir ya da misafirlerinizin aklını başından alabilirsiniz. Yapılması ve pişirmesi çok zaman almayan bu tarifi 4 kişiye özel olarak hazırlayabilirsiniz. Sebzeli erişte nasıl pişirilir sorusunun yanıtı için yazının devamını okuyun…