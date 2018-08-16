İstanbul Sütlüce’de temel kazısı sırasında çöken binanı sahibi Mesut Ertürk, kazı yapılan arsanın sahibi Arda Turan’a tepki gösterdi.

Aradan 22 gün geçmesine rağmen Turan’ın kendilerini aramadığını öne süren Ertürk şunları söyledi: “Kimseden maddi beklentimiz yok. Binamız yıkıldıktan sonra belediye ve kaymakamlık yetkilileri maddi yardımda bulunmak istedi. Durumumuz iyi olduğu için geri çevirdik. Kiracılarımıza yardım edilmesini talep ettik. Mağdur olan kiracılara yardım yapıldı. Olayın üzerinden günler geçti ancak Arda Turan bizi aramadı. Aile olarak en azından ‘geçmiş olsun’ demesini bekliyoruz. Olayların sulh yoluyla çözülmesini istiyoruz. Ancak bizim yanımıza gelmezse dava açma yoluna gideceğiz.”

‘UNUTULDUK’ TEPKİSİ

Bu arada çöken binanın çevresindeki riskli binalarda yaşayan Fuadiye Sokak sakinleri, ‘unutulduklarını’ belirterek yetkililere tepki gösterdi. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre çökme sonrası 10 santimetre kayan ve yıkılma tehlikesi bulunduğu için mühürlenen 10 daireli Çetin Apartmanı’nda kiracı olan Katibe Çelik “Çökme olayının ardından binamız yavaş yavaş boşaldı. İlk günler yetkililer çok geldi. Ancak şimdi kimse gelip gitmiyor” dedi. 69 yaşındaki Yaşar Taşdan ise yetkililerin bir defa geldiğini ve inceleme yaptıklarını belirterek, “Evlerimize geldiğimizde korkuyorduk. Ancak gidecek yerimiz yok. Bayramımız buruk geçecek” diye konuştu.

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