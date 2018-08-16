SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Mesut Ertürk İstanbul Sütlüce
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Sütlüce'deki çöken binanın sahibinden Arda Turan'a tepki! "Aramazsa dava açacağız"

İstanbul Sütlüce’de temel kazısı sırasında çöken binanı sahibi Mesut Ertürk, kazı yapılan arsanın sahibi Arda Turan’a sitem etti. Ertürk, "Olayın üzerinden günler geçti ancak Arda Turan bizi aramadı. Aile olarak en azından ‘geçmiş olsun’ demesini bekliyoruz. Olayların sulh yoluyla çözülmesini istiyoruz. Ancak bizim yanımıza gelmezse dava açma yoluna gideceğiz" dedi

16.08.2018 - 07:38 | Güncelleme:

İstanbul Sütlüce’de temel kazısı sırasında çöken binanı sahibi Mesut Ertürk, kazı yapılan arsanın sahibi Arda Turan’a tepki gösterdi. 

Aradan 22 gün geçmesine rağmen Turan’ın kendilerini aramadığını öne süren Ertürk şunları söyledi: “Kimseden maddi beklentimiz yok. Binamız yıkıldıktan sonra belediye ve kaymakamlık yetkilileri maddi yardımda bulunmak istedi. Durumumuz iyi olduğu için geri çevirdik. Kiracılarımıza yardım edilmesini talep ettik. Mağdur olan kiracılara yardım yapıldı. Olayın üzerinden günler geçti ancak Arda Turan bizi aramadı. Aile olarak en azından ‘geçmiş olsun’ demesini bekliyoruz. Olayların sulh yoluyla çözülmesini istiyoruz. Ancak bizim yanımıza gelmezse dava açma yoluna gideceğiz.”

‘UNUTULDUK’ TEPKİSİ

Bu arada çöken binanın çevresindeki riskli binalarda yaşayan Fuadiye Sokak sakinleri, ‘unutulduklarını’ belirterek yetkililere tepki gösterdi. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre çökme sonrası 10 santimetre kayan ve yıkılma tehlikesi bulunduğu için mühürlenen 10 daireli Çetin Apartmanı’nda kiracı olan Katibe Çelik “Çökme olayının ardından binamız yavaş yavaş boşaldı. İlk günler yetkililer çok geldi. Ancak şimdi kimse gelip gitmiyor” dedi. 69 yaşındaki Yaşar Taşdan ise yetkililerin bir defa geldiğini ve inceleme yaptıklarını belirterek, “Evlerimize geldiğimizde korkuyorduk. Ancak gidecek yerimiz yok. Bayramımız buruk geçecek” diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 4
  • Misafir 3 dakika önce
    para konu oldumu kimse gelip para vermez.
  • Misafir 6 dakika önce
    biz 1400 kira verelim her ay...siz yillarca bedava oturun......
  • Misafir 8 dakika önce
    Sen kaçak bina yaparken Arda TURAN ı aradın mı?
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X