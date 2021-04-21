SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da bir ilk: Kadın güvenlik görevlileri hac ve umre ziyaretinde görevli!

Suudi Arabistan'da bir ilk! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Mekke’de bulunan Ulu Cami'de ilk kez görev alan kadın güvenlik görevlilerinin fotoğraflarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından kadın güvenlik görevlilerinin fotoğraflarını, "Hac ve umre ziyaretlerindeki güvenlik görevlileri" ifadeleriyle paylaştı.

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 19, 2021

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın 2030 vizyonunu kapsamında bu projenin başlatıldığı ifade edildi.

Kadın güvenlik görevlileri ilk kez hac ve umre ziyaretinde güvenliği sağlayacak.

UMRE KARARI

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren sadece koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış kişilerin umre yapabileceğini açıklamıştı.

Açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece koronavirüs aşısı yaptırmış veya koronavirüs geçirmiş kişilerin umre ziyareti için kabul edileceği aktarılmıştı.