AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Kanada Başbakanı Justin Tredeau'nun yürüttüğü görüşmeler ışığında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normale dönmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu görüşmelerin, Kasım 2022'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bu kararın iki ülkenin de diplomatik ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde yeniden kurma arzusu çerçevesinde alındığı vurgulandı.

Dönemin Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in Ağustos 2018'de Suudi Arabistan'daki insan hakları durumuna ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşım Riyad yönetiminin tepkisini çekmişti.

Freeland'in paylaşımını iç işlerine müdahale olarak değerlendiren Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Kanada ile tüm diplomatik ve ticari ilişkileri kesmeye karar vermiş, Kanada Büyükelçisini sınır dışı etmiş ve uçuşları askıya almıştı.

Fotoğraf: AA