        Haberler Dünya Ortadoğu Suudi Arabistan tarafından 3 İHA etkisiz hale getirildi | Dış Haberler

        Suudi Arabistan tarafından 3 İHA etkisiz hale getirildi

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak hava sahasından gelen 3 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 00:34 Güncelleme:
        3 İHA etkisiz hale getirildi

        ANKA'nın haberine göre; Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, pazar günü sabah saatlerinde Irak yönünden ülke hava sahasına giren 3 İHA’nın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Maliki, ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlı olduklarını belirterek, “Savunma Bakanlığı, bu saldırı girişimine uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

        Suudi Arabistan’ın egemenliği, güvenliği ve ülkede yaşayanların emniyetini hedef alan her türlü girişime karşı gerekli operasyonel önlemlerin alınacağını kaydeden Maliki, saldırılara karşı tüm tedbirlerin uygulanacağını vurguladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

