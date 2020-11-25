Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı dava tanıkların dinlenmesi için ertelendi

AA

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 326 kişinin enfekte olduğu, 476 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 825'e, vakaların 356 bin 67'ye, iyileşenlerin 344 bin 787'ye çıktığı kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 422 kişinin enfekte olduğu, 626 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 871'e, vakaların 141 bin 217'ye, iyileşenlerin de 134 bin 33'e çıktığı ifade edildi.