Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bütün ülkelere Gazze Şeridi'nde 46 gündür yıkıcı bir saldırı yürüten ve 13 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurma çağrısı yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülke liderlerinin katıldığı çevirim içi zirvede konuştu.

"Bütün ülkeler İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurmalı." diyen Bin Selman, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardım sağlamak için insani koridorların açılması ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

"İNSANİ FELAKET HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR"

Bin Selman, iki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki insani felaketin her geçen gün daha da kötüleştiğini ve bunun için kararlı çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

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"Gazze'de masum sivillere, sağlık tesislerine ve ibadethanelere karşı vahşice işlenen suçları durdurmak için kolektif bir çaba gerekiyor." ifadelerini kullanan Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Gazze halkına hava ve deniz yoluyla insani yardım ulaştırdığını söyledi.

Veliaht Prens Bin Selman, Filistin'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ülkesinin Filistinlilerin meşru haklarını garanti altına alacak iki devletli çözüm ve uluslararası kararların uygulanması dışında başka bir seçenek olmadığı konusundaki tutumunu yineledi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

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İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.