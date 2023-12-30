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        Haberler Magazin Suudi marka, Hande Erçel ile reklam anlaşmasını iptal etti

        Suudi marka, Hande Erçel ile reklam anlaşmasını iptal etti

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşmasında Suudi yetkililerin futbolcuların ısınmak için sahaya Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine iki takımın yöneticileri maçı oynamama kararı aldı. Oyuncu Hande Erçel de birçok ünlü gibi Suudi yetkililere tepkisini, sosyal medya hesabından paylaştığı Atatürk'ün fotoğrafıyla gösterdi. Bunun üzerine Suudi Laverne markası, Hande Erçel'in reklam anlaşmasına son verdi. Hande Erçel'e ise resmi bir bildirim henüz yapılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:13
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        Suudi marka, Hande Erçel ile anlaşmasını iptal etti
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        Galatasaray ile Fenerbahçe Suudi Arabistan'da Süper Kupa için karşı karşıya gelecekti.

        Suudi yetkililerin, futbolcuların ısınmak için sahaya Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin vermemesi üzerine iki takımın yöneticileri maçı oynamama kararı aldı.

        Yaşanan gelişmelerin ardından Süper Kupa maçı ertelendi. Suudi yetkililerin Atatürk tişörtüne izin vermemesi, Türkiye'de büyük tepki çekti. Hande Erçel de pek çok ünlü gibi tepkisini sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafıyla gösterdi.

        Hande Erçel, paylaşımına; "Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata'm" notunu da düştü.

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        Suudilere ait Laverne markası Hande Erçel’in Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşmasından rahatsız oldu. Paylaşım üzerine marka, Erçel ile olan reklam anlaşmasına son verdiğini duyurdu.

        Paylaşımda "En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için... Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi" denildi.

        Hande Erçel'e ise resmi bir bildirim henüz yapılmadı.

        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
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        #Hande Erçel
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