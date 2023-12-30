Suudi marka, Hande Erçel ile reklam anlaşmasını iptal etti

Galatasaray ile Fenerbahçe Suudi Arabistan'da Süper Kupa için karşı karşıya gelecekti.

Suudi yetkililerin, futbolcuların ısınmak için sahaya Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin vermemesi üzerine iki takımın yöneticileri maçı oynamama kararı aldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Süper Kupa maçı ertelendi. Suudi yetkililerin Atatürk tişörtüne izin vermemesi, Türkiye'de büyük tepki çekti. Hande Erçel de pek çok ünlü gibi tepkisini sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafıyla gösterdi.

Suudilere ait Laverne markası Hande Erçel’in Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşmasından rahatsız oldu. Paylaşım üzerine marka, Erçel ile olan reklam anlaşmasına son verdiğini duyurdu.

Paylaşımda "En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için... Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi" denildi.

Hande Erçel'e ise resmi bir bildirim henüz yapılmadı.