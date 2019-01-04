Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili açılan dava dün başladı. Riyad'da 11 şüpheli hakim karşısına çıktı. Yapılan ilk duruşmada savcılık, 11 şüphelinin 5'i hakkındaki idam talebini yineledi.

"ŞÜPHE DURUMUNDA CEZA UYGULANAMAZ"

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Adalet Bakanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Velid bin Muhammed es-Samani, davalara bakılırken objektif yargı ilkelerinin geliştirilmesi için bir genelge yayınladı. Karara göre, davalarda şüphe durumunda bir cezanın uygulanamayacağı, sanığın ya suçlu bulunacağı ya da serbest bırakılacağı ifade edildi.

Bu kararın ülkede adaletin sağlanması sürecinde tarihi bir dönüşüm niteliğinde olduğu ve sanığın suçlu bulunması ya da suçu ispatlanmazsa serbest bırakılması arasında bir denge oluşturacağı kaydedildi.

KAŞIKÇI DAVASINA BAŞLANDIĞI GÜN

Rus basın yayın organı Sputnik'in haberine göre Yüksek Yargı Konseyi'nin söz konusu kararının, Kaşıkçı davasının ilk duruşmasının yapıldığı gün alınması ise dikkat çekti. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişi için savcı idam talep etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ