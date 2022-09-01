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Haberler Dünya Ortadoğu Süveyş Kanalı'nda petrol tankeri karaya oturdu
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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan petrol tankerine müdahale edildi

Mısır'da Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması nedeniyle gemi trafiği durdu. Kanalda bulunan acil durum römorkörleriyle yapılan müdahale sonucu gemi tekrar yüzdürülürken, deniz trafiği yeniden normale döndü

Süveyş Kanalı'nda petrol tankeri karaya oturdu
Süveyş Kanalı'nda petrol tankeri karaya oturdu
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AA

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir petrol tankerinin karaya oturması sonrası duran deniz trafiği normale döndü.

Süveyş Kanalı Kurumu Sözcüsü George Safvet, Mısır'ın özel televizyon kanalı Extra News'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel saatle 19.15'te (17.15 GMT), Portekiz'den gelen ve Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı'na giden gemilerden birinin Süveyş Kanalı'ndan geçerken yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğunu ve kanalın güney kesiminde deniz trafiğinin durduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; Sözcü Safvet, olay üzerine acil durumlar için kanalda bulunan römorkörlerle müdahale edilerek tankerin başarıyla yüzdürüldüğünü ve deniz trafiğinin tekrar normale döndüğünü belirtti.

SÜVEYŞ KANALI

Gemi geçişine 17 Kasım 1869'da açılan kanalın yapımı 10 yıl sürdü. Kanalın yapımında 1 milyondan fazla Mısırlı çalıştı. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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