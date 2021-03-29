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Süveyş Kanalı nerede? Süveyş kanalı uzunluğu kaç km? Süveyş Kanalı'nın haritadaki yeri

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi haberi tüm hafta sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Bir haftadır en çok araştırılan konuların başında Süveyş kanalının nerede olduğu geliyor. Süveyş Kanalı nerede? Süveyş kanalı uzunluğu kaç km? Süveyş Kanalı'nın haritadaki yeri

Süveyş Kanalı nerede? Süveyş kanalı uzunluğu kaç km? Süveyş Kanalı'nın haritadaki yeri

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli geminin yüzdürüldüğü haberi geldi, Süveyş Kanalı araştırmaları yine yükseldi. Dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı araştırılıyor. Süveyş Kanalı nerede? Süveyş kanalı uzunluğu kaç km? Süveyş Kanalı'nın haritadaki yeri

SÜVEYŞ KANALI NEREDE, HARİTADAKİ YERİ NE?

Süveyş Kanalı, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve Mısır'ın Osmanlı idaresinde olduğu dönemde açılan kanal. Süveyş Kanalı'nın inşasına Osmanlı Devleti'nin Mısır Valisi Said Paşa zamanında bir Fransız şirketi tarafından başlandı. Kanal, Mısır valisi İsmail Paşa zamanında 1869 yılında tamamlandı.

SÜVEYŞ KANALI KAÇ KM?

Sina Yarımadası'nın batısında yer alan Kanal, 193,3 kilometre uzunluğunda ve en dar yeri ise 313 metre genişliğindedir. Kanal, Afrika çevresinde dolaşmaya gerek kalmadan Asya ile Avrupa arasında deniz taşımacılığı yapılmasını sağlar.

Dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır. Diğer kanallarla karşılaştırıldığında kaza oranı hemen hemen sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş yapılabilir.

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