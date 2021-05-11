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Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Osame Rabie, salı günü televizyonda yaptığı açıklamada Süveyş Kanalı’nın güney kısmının genişletileceğini ve derinleştirileceğini bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin katıldığı etkinlikte açıklama yapan Süveyş Kanalı’nın güney kısmını genişletilmesi projesinin, en fazla 24 ay içinde tamamlanması gerektiğini aktardı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Rabie, proje kapsamında Süveyş Kanalı ile Büyük Acı Göl bölgesi arasındaki uzunluğu doğuya doğru 40 metre olacak şekilde genişletecek. Aynı zamanda bu bölgedeki su yolunun derinleştirileceği belirtildi.

Daha fazla geminin geçmesine izin vermek amacıyla, 2015 yılında Süveyş Kanalı üzerindeki Büyük Acı Göl'ün kuzeyinde, iki yönlü trafik için ikinci bir kanal şeridi açılmıştı. Kanal şeridinin de 10 kilometre uzatılacağını ve toplamda 82 kilometre uzunluğa ulaşılacağı belirtildi.

ANLAŞMAZLIĞIN ORTASINDAKİ GEMİ

23 Mart’ta trafiği felç eden gemi, Mısır’da Büyük Acı Göl’de rehin tutuluyor. Süveyş Kanal İdaresi olayın ardından geminin Japon sahibi Shoei Kisen’e karşı tazminat talebinde bulunmuştu.

Geminin Japonyalı sahibi Shoei Kisen yüklü miktardaki tazminat talebine karşı son hamlesi tazminatı bölüşme teklifiyle geldi. Bu teklife göre, gemide bulunan konteynerlerin sahiplerinin de tazminatı üstlenmesi gerekli.