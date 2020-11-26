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Swap nedir? Merkez Bankası Swap limitini artırdı

Merkez Bankası Swap limitini artırdı. Alınan son dakika kararı sonrası ekonomi gündemini takip edenler "Swap nedir?" sorusunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. Peki, swap nedir? İşte, merak edilen detaylar...

Swap nedir? Merkez Bankası Swap limitini artırdı

Merkez Bankası swap artışına gitti. Gönderilen talimata göre, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yoluyla oluşturulacak TCMB toplam swap pozisyonu miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 60'ı ile sınırlı olacak" şekilde düzenledi. Peki, swap nedir? İşte, swap ile ilgili merak edilen detaylar...

SWAP NEDİR?

Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır.

Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi geçtiğimiz günlerde geldi. BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1’ine çekti. Swap sınırlamasıyla yurtdışı bankaların Türk bankalarıyla yaptıkları swap işlemlerinden aldıkları TL’yi kullanarak dolar almalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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