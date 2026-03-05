Sydney Sweeney: Cristiano Ronaldo benim favori futbolcum
Sydney Sweeney, Cristiano Ronaldo hayranlığını dile getirdi: Ben çok rekabetçi biriyim ve eğer bir futbolcu olsaydım, kesinlikle ilham kaynağım o olurdu
Giriş: 05.03.2026 - 20:23 Güncelleme:
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sydney Sweeney, Portekiz'in önde gelen kulüplerinden Sporting CP'nin stadını ziyaret ederek sürpriz bir itirafta bulundu.
Sweeney, Sporting'in evinde Estoril'i 3-1 yendiği maçı izlerken, stadyumda yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo hayranlığını dile getirdi.
Oyuncu, "Cristiano Ronaldo benim favori futbolcum. Ben çok rekabetçi biriyim ve eğer bir futbolcu olsaydım, kesinlikle ilham kaynağım o olurdu" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ