Sydney Sweeney: Cristiano Ronaldo benim favori futbolcum

5 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 5 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* ABD / İsrail - İran savaşı 6. gününde: Taraflar karşılıklı saldırıları günlerdir sürüyor. İran'a ait İHA'nın Nahçıvan Havalimanına düştüğü bildirdi. İran, Irak'ın kuzeyine füze saldırısı düzenledi. İran Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'ı drone'la hedef aldıkları iddiasını yalanladı* MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama: Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir* Akaryakıt fiyatına yüzde 75 eşel mobil uygulaması geldi* Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek* Bipolar bozukluğu olduğunu 5 yıl önce açıklayan Selena Gomez, eylül ayında evlendiği Benny Blanco'nun hastalığın manik ve depresif atak anlarındaki etkisini anlattı