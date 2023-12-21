Sydney Sweeney'den evlilik açıklaması: Treni kaçırdım

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Sydney Sweeney, tüm arkadaşları çoktan evlendiği için kendisininin geride kaldığını hissettiğini itiraf etti. Restoratör sevgilisi Jonathan Davino ile nişanlandığı söylenen Sweeney, "Tüm arkadaşlarım ve kuzenlerim evlendi ya da aile kurdu" dedi.

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"TRENİ KAÇIRDIM"



26 yaşındaki Sydney Sweeney, evlilik hakkında, "30 yaşımdan önce çocuk sahibi olsaydım ya da evlenseydim delirirdim ama tüm arkadaşlarım ya da kuzenlerim evli ve çocuk sahibi. Ben de 'Aman Tanrım! Treni kaçırdım, ona nasıl yetişebilirim?' diyorum" ifadelerini kullandı.