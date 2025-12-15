Sydney Sweeney göğüsleri hakkında gerçeği açıkladı

Sydney Sweeney, dekolte giyinmeyi seven bir oyuncu. Kırmızı halı pozlarında genelde iri göğüslerini vurgulayan kıyafet seçimleri yapıyor. Görünümü beğeni topladığı kadar, aynı zamanda estetikle ilgili meraklı sorulara da yol açıyor.

28 yaşındaki oyuncu, göğüsleriyle ilgili gerçeği açıkladı. 'The Housemaid'deki rol arkadaşı Amanda Seyfried ile Vanity Fair'in yalan dedektörü konseptli programına katılan Sweeney, soruları yanıtladı.

Sydney Sweeney ile Amanda Seyfried 'The Housemaid' filminde başrolleri paylaştı

"HİÇBİR YERİMDE ESTETİK YOK"

İki oyuncunun karşılıklı olarak birbirlerine soru sordukları 12 dakikalık programda, Amanda Seyfried; "Son zamanlarda herkesin aklında bir soru var ve ben de sormak zorundayım, göğüslerin gerçek mi?" diye sordu. Sydney Sweeney, soruya gülerek; "Hiçbir yerimde estetik yok" diye cevap verdi.

Yalan dedektörü uzmanı, ünlü yıldızın cevabının doğru olduğunu onayladı. Amanda Seyfried daha sonra Sydney Sweeney'e göğüslerine dokunup dokunamayacağını sordu. Sweeney esprili bir şekilde bu isteği kabul etti.

Sweeney, geçen hafta verdiği bir röportajda, estetik operasyon geçirdiği yönündeki söylentileri yalanlamış, "İğnelerden o kadar korkuyorum ki, tahmin bile edemezsiniz" demişti.