Sydney Sweeney göğüsleri hakkında gerçeği açıkladı
Sydney Sweeney, katıldığı bir programda yalan makinesine sokuldu. Ünlü oyuncuya göğüslerinin estetik olup olmadığı soruldu
Sydney Sweeney, dekolte giyinmeyi seven bir oyuncu. Kırmızı halı pozlarında genelde iri göğüslerini vurgulayan kıyafet seçimleri yapıyor. Görünümü beğeni topladığı kadar, aynı zamanda estetikle ilgili meraklı sorulara da yol açıyor.
28 yaşındaki oyuncu, göğüsleriyle ilgili gerçeği açıkladı. 'The Housemaid'deki rol arkadaşı Amanda Seyfried ile Vanity Fair'in yalan dedektörü konseptli programına katılan Sweeney, soruları yanıtladı.Sydney Sweeney ile Amanda Seyfried 'The Housemaid' filminde başrolleri paylaştı
"HİÇBİR YERİMDE ESTETİK YOK"
İki oyuncunun karşılıklı olarak birbirlerine soru sordukları 12 dakikalık programda, Amanda Seyfried; "Son zamanlarda herkesin aklında bir soru var ve ben de sormak zorundayım, göğüslerin gerçek mi?" diye sordu. Sydney Sweeney, soruya gülerek; "Hiçbir yerimde estetik yok" diye cevap verdi.
Yalan dedektörü uzmanı, ünlü yıldızın cevabının doğru olduğunu onayladı. Amanda Seyfried daha sonra Sydney Sweeney'e göğüslerine dokunup dokunamayacağını sordu. Sweeney esprili bir şekilde bu isteği kabul etti.
Sweeney, geçen hafta verdiği bir röportajda, estetik operasyon geçirdiği yönündeki söylentileri yalanlamış, "İğnelerden o kadar korkuyorum ki, tahmin bile edemezsiniz" demişti.
"LİSEDEYKEN GÖĞÜSLERİMİ KÜÇÜLTMEK İSTEDİM"
Sydney Sweeney ayrıca, ergenlik çağında vücut hatlarından dolayı özgüvensiz hissettiği için meme ameliyatı olmayı düşündüğünü açıklamıştı. "Lisedeyken göğüslerimin ne kadar büyük olduğundan rahatsız olurdum ve 18 yaşıma geldiğimde onları küçültmek için ameliyat olacağımı söylerdim" diyen Sweeney, annesinin; "Üniversitede pişman olursun" diyerek onu ameliyat yaptırmamaya ikna ettiğini belirtmişti. Sweeney, "Yaptırmadığım için çok mutluyum. Onları seviyorum. Onlar en iyi arkadaşlarım" demişti.
"16 YAŞINDA BOTOKS YAPTIRMAM İSTENDİ"
Sydney Sweeney, Hollywood'da ünlenmeden önce, görünüşü, özellikle de kaşlarının görüntüsü hakkında aldığı eleştirileri anlatırken; "Biri bana yüzümü düzeltmemi, yoksa başarılı olamayacağımı söyledi. Botoks yaptırmalıydım. 16 yaşındaydım!" demişti.
Estetik operasyonlara karşı kararlı ve doğal güzelliğini benimsemiş bir bakış açısına sahip olan oyuncu; "Hiçbir şey yaptırmadım. İğnelerden çok korkuyorum. Dövmem yok. Hiçbir şeyim yok. Zarif bir şekilde yaşlanacağım" ifadesini kullanmıştı.