Sydney Sweeney iç çamaşırı koleksiyonunu kendi üzerinde tanıttı
Los Angeles'taki ünlü Hollywood tabelasına sütyen asması nedeniyle ceza alması gündemde olan ama bu yolla etkili bir tanıtım yapan oyuncu Sydney Sweeney, yeni bir hamlede bulundu
ABD'li oyuncu Sydney Sweeney, çıkardığı iç çamaşırı koleksiyonunu tanıtmak için cesur modelleri kendi giyerek poz verdi. Hollywood tabelasına sütyen asarak yaptığı tanıtım gösterisi nedeniyle cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilecek olan 28 yaşındaki Sweeney, tanıtım planının bir parçası olarak bu defa iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti.
İç çamaşırlı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Sydney Sweeney; "Sır, sonunda ortaya çıktı. Bu, kendiniz için giydiğiniz iç çamaşırı, açıklama yok, özür yok" diye yazdı. 'Özür yok' ifadesinin, ünlü Hollywood tabelasına sütyen asmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.
Sydney Sweeney'in çıkardığı iç çamaşırı markasını, milyarder iş insanı Jeff Bezos destekliyor.
Sydney Sweeney, sosyal medya sayfasında ayrıca, Hollywood tabelasına sütyen asma anlarını da paylaştı. Sayfasındaki yeni bir video, oyuncu ve ekibinin iç çamaşırlarıyla dolu çantaları bir minibüse yükleyip Los Angeles'taki Santa Monica Dağları'nda yer alan ikonik Hollywood tabelasına doğru yola çıktıklarını gösteriyor.
Görüntülerde Sydney Sweeney, grubun sekiz metrelik çevre çitini aşıp, tepeye tırmanarak tabelaya ulaşmasına öncülük ettiği görülüyor.
Meşalelerle aydınlatılan ortamda oyuncu, 45 metre yüksekliğindeki harflere tırmanıp sütyenleri asmadan önce "Bu hızla yakalanacağız" diyor ve iç çamaşırlarıyla kaplı tabelanın önünde gülerek poz veriyor.
Ünlü oyuncunun Hollywood tabelasında çekim izni aldığı bildirilirken, yetkililer videoda görülen iç çamaşırı asma faaliyetinin bu izinle gerçekleştirilmediğini belirtti.
Sydney Sweeney'e Hollywood Ticaret Odası'ndan gönderildiği anlaşılan bir e-posta, tabelaya iç çamaşırı asılmasına tepkiyi ortaya koydu. Sweeney'in bu durumu izinsiz giriş veya vandalizm suçlamasıyla sonuçlanabilir. Ancak Hollywood Ticaret Odası'nın bu seçeneği kullanıp kullanmayacağı belirtilmedi.