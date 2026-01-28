ABD'li oyuncu Sydney Sweeney, çıkardığı iç çamaşırı koleksiyonunu tanıtmak için cesur modelleri kendi giyerek poz verdi. Hollywood tabelasına sütyen asarak yaptığı tanıtım gösterisi nedeniyle cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilecek olan 28 yaşındaki Sweeney, tanıtım planının bir parçası olarak bu defa iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti.

İç çamaşırlı fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Sydney Sweeney; "Sır, sonunda ortaya çıktı. Bu, kendiniz için giydiğiniz iç çamaşırı, açıklama yok, özür yok" diye yazdı. 'Özür yok' ifadesinin, ünlü Hollywood tabelasına sütyen asmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Sydney Sweeney'in çıkardığı iç çamaşırı markasını, milyarder iş insanı Jeff Bezos destekliyor.

Sydney Sweeney, sosyal medya sayfasında ayrıca, Hollywood tabelasına sütyen asma anlarını da paylaştı. Sayfasındaki yeni bir video, oyuncu ve ekibinin iç çamaşırlarıyla dolu çantaları bir minibüse yükleyip Los Angeles'taki Santa Monica Dağları'nda yer alan ikonik Hollywood tabelasına doğru yola çıktıklarını gösteriyor.