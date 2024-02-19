Sylvester Stallone kızlarına askeri eğitim aldırıyor

"6 SAAT ORMANDA EĞİTİM ALMAK ZORDU"

Küçük yaşlardan beri babalarıyla askeri eğitimlere katıldıklarını söyleyen model Sistine Stallone, bu konuda; "6 saat boyunca ormanda eğitim almak zordu" derken eğitimlerinden birinin tavuk yakalamak olduğunu dile getirdi ve bu konuda; "Bu, eğlenceli gibi gelebilir ama hızlı ve sabırlı olmayı öğreniyorsunuz" dedi.

Fotoğraflar: Reuters, Avalon