SZA konserde sahneye fırlatılanlarla zor anlar yaşadı: Böyle devam ederseniz konseri bırakırım
Avustralya'da konser veren ABD'li şarkıcı SZA, seyircilerin saygısız tavırlarından rahatsız olarak, sahneden; "Böyle devam ederseniz konseri bırakırım" diye seslendi
Ünlü pop şarkıcısı SZA, Avustralya'da verdiği konserde zor anlar yaşadı. Seyircilerin tuhaf davranışları nedeniyle sahneden ayrılmaya niyetlendi.
Melbourne şehrindeki konserde seyirciler sahneye telefon, ayakkabı gibi pek çok madde fırlattı. Bu tarz rahatsız edici hareketlerin arkasının kesilmediğini gören SZA; "Böyle devam ederseniz konseri bırakırım. Cep telefonu fırtlatamazsınız, ben bir insanım. Bu çılgınlık" diye seslendi.
Konserdeki tuhaf davranışlar, sahneye bir şeyler fırlatmakla sınırlı kalmadı. Oturulan bölümlerde amuda kalkarak gösteri yapmaya çalışan bir seyirci dengesini kaybederek diğer seyircilerin üzerine düştü, başka seyirciler arasında kavga çıktı. Yaşananlara güvenlik görevlileri müdahale etti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ABD'li şarkıcı SZA'nın hayranları tepkilerini dile getiren yorumlar yaptı.
"Seyirciler sahneye neden bir şey fırlatır ki!" diye yazan pek çok kişiye, "Seyirciler tuhaf hareketleri nedeniyle kendilerinen utanmalı" tarzında yazan pek çok yorumcu da eşlik etti.
Sosyal medya kullanıcıları, konserde yaşananları "İğrenç!" olarak nitelendirirken, SZA'nın bir daha Avustralya'ya konser vermek üzere gitmemesini istedi.
Bebe Rexha, yüzüne isabet eden telefon yüzünden yaralanmıştı
Son yıllarda konserlerde sanatçılara, aralarında peynir tekerleği, ölünün külleri, cep telefonu gibi tuhaf nesnelerin fıtlatılması çok yaygınlaştı. Bebe Rexha'nın yüzüne bir seyirci cep telefonu atmıştı. Kelsea Ballerini ve Ava Max de başka nesnelerle sahnede saldırıya maruz kalmıştı. Pink'in konserinde bir hayranı ölen annesinin küllerini fırlatmıştı. Hatta bir başka konserde de Pink'e dev peynir tekerleği fırlatan olmuştu.