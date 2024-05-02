SZA konserde sahneye fırlatılanlarla zor anlar yaşadı: Böyle devam ederseniz konseri bırakırım

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ABD'li şarkıcı SZA'nın hayranları tepkilerini dile getiren yorumlar yaptı.

"Seyirciler sahneye neden bir şey fırlatır ki!" diye yazan pek çok kişiye, "Seyirciler tuhaf hareketleri nedeniyle kendilerinen utanmalı" tarzında yazan pek çok yorumcu da eşlik etti.

Sosyal medya kullanıcıları, konserde yaşananları "İğrenç!" olarak nitelendirirken, SZA'nın bir daha Avustralya'ya konser vermek üzere gitmemesini istedi.