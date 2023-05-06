T ile Başlayan Erkek İsimleri: T Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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T ile Başlayan Erkek İsimleri

T ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinden içinize sinen isimleri bulabilir, bebeğiniz için en doğru isme kolayca karar verebilirsiniz.

T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Tacettin: Dinin tacı

Taci: Taçla ilgili

Taflan: Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki türü

Taha: Kuran’ın 120. Suresi

Tahir: Temiz, pak olan

Tahsin: Güzel bulma, beğenme

Talat: Yüz, çehre

Talaz: Dalga, kasırga, fırtına

Talha: Cennetle müjdelenen on sahabeden biri

Talih: Şans, talih, kader

Talik: Güler yüzlü

Talip: Arayan, alıcı

Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin

Tamay: Dolunay

Tamer: Tam yiğit anlamında

Tan: Güneş’in doğmasından önceki zaman dilimi

Tanaydın: Şafak aydınlığı

Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit olan

Tanju: Yücelik, ululuk

Tankut: Uğurlu şafak vakti, kutlu şafak

Tanpınar: Tan pınar

Tansan: Tan gibi aydınlık, temiz adı olan

Tansel: Şafak seli, ışık seli

Tanser: Güne başlama

Tansev: Şafağı seven kimse

Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse

Tansu: Mucize

Tarık: Zühre, Venüs

Tarkan: Bey, vezir, san

Taybars: Yavru pars

Tayfun: Genellikle okyanuslarda görülen şiddetli fırtına

Tayfur: Küçük bir kuş

Taygun: Çocuk, genç kişi, yetişmekte olan

Taylan: İnce, kibar, boylu poslu kişi

Tayyar: Uçucu, uçan

Teoman: Hun İmparatoru Mete’nin babası

Tevfik: Uydurma, uygun düşürme

Tezer: Eli çabuk yiğit

Tibet: Çin’in batısında bağımsız bir bölge

Timuçin: Büyük Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz’in asıl adı

Timur: Demir, Türk-Moğol İmparatoru

Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık

Tolun: Dolgun, dolun, bedir

Tolunay: Dolunay, ayın on dördündeki hali

Tonguç: İlk çocuk, çocuk

Toprak: Kara, ülke, yurt

Toraman: Tombul, iri yapılı

Toygar: Çayır kuşu, tarla kuşu

Tufan: Nuh peygamber zamanında dünyayı sular altında bırakan güçlü yağmur

Tugay: İki alaydan oluşan askeri birlik

Tuğra: Osmanlı İmparatorlarının kullandıkları mühür, imza

Tuğrul: Yırtıcı bir kuş

Tulga: Eski zamanlarda üstlerine giymek için kullanılan zincir şeklindeki zırh

Tuna: Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı

Tuncay: Tunçtan yapılmış ay; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, ay gibi güzel

Tuncel: Tunçtan yapılmış el

Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam olan

Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan alaşım

Tunga: Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan

Turan: Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtlarına verilen isim

Turgay: Tarlalarda yuva yapan ötücü bir kuş

Turgut: Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis

Turhan: Onurlu, soylu kişi

Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim

Tümay: Ay’ın on dördüncü günü, dolunay

Tümer: Her şeyiyle yiğit, tüm yiğit

Tünay: Gece doğan ay

Türker: Yiğit Türk

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