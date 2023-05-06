T ile Başlayan Erkek İsimleri
T ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinden içinize sinen isimleri bulabilir, bebeğiniz için en doğru isme kolayca karar verebilirsiniz.
T Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
Tacettin: Dinin tacı
Taci: Taçla ilgili
Taflan: Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki türü
Taha: Kuran’ın 120. Suresi
Tahir: Temiz, pak olan
Tahsin: Güzel bulma, beğenme
Talat: Yüz, çehre
Talaz: Dalga, kasırga, fırtına
Talha: Cennetle müjdelenen on sahabeden biri
Talih: Şans, talih, kader
Talik: Güler yüzlü
Talip: Arayan, alıcı
Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Tamay: Dolunay
Tamer: Tam yiğit anlamında
Tan: Güneş’in doğmasından önceki zaman dilimi
Tanaydın: Şafak aydınlığı
Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit olan
Tanju: Yücelik, ululuk
Tankut: Uğurlu şafak vakti, kutlu şafak
Tanpınar: Tan pınar
Tansan: Tan gibi aydınlık, temiz adı olan
Tansel: Şafak seli, ışık seli
Tanser: Güne başlama
Tansev: Şafağı seven kimse
Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse
Tansu: Mucize
Tarık: Zühre, Venüs
Tarkan: Bey, vezir, san
Taybars: Yavru pars
Tayfun: Genellikle okyanuslarda görülen şiddetli fırtına
Tayfur: Küçük bir kuş
Taygun: Çocuk, genç kişi, yetişmekte olan
Taylan: İnce, kibar, boylu poslu kişi
Tayyar: Uçucu, uçan
Teoman: Hun İmparatoru Mete’nin babası
Tevfik: Uydurma, uygun düşürme
Tezer: Eli çabuk yiğit
Tibet: Çin’in batısında bağımsız bir bölge
Timuçin: Büyük Moğol İmparatorluğunun kurucusu Cengiz’in asıl adı
Timur: Demir, Türk-Moğol İmparatoru
Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
Tolun: Dolgun, dolun, bedir
Tolunay: Dolunay, ayın on dördündeki hali
Tonguç: İlk çocuk, çocuk
Toprak: Kara, ülke, yurt
Toraman: Tombul, iri yapılı
Toygar: Çayır kuşu, tarla kuşu
Tufan: Nuh peygamber zamanında dünyayı sular altında bırakan güçlü yağmur
Tugay: İki alaydan oluşan askeri birlik
Tuğra: Osmanlı İmparatorlarının kullandıkları mühür, imza
Tuğrul: Yırtıcı bir kuş
Tulga: Eski zamanlarda üstlerine giymek için kullanılan zincir şeklindeki zırh
Tuna: Avrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı
Tuncay: Tunçtan yapılmış ay; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, ay gibi güzel
Tuncel: Tunçtan yapılmış el
Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam olan
Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan alaşım
Tunga: Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
Turan: Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtlarına verilen isim
Turgay: Tarlalarda yuva yapan ötücü bir kuş
Turgut: Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis
Turhan: Onurlu, soylu kişi
Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
Tümay: Ay’ın on dördüncü günü, dolunay
Tümer: Her şeyiyle yiğit, tüm yiğit
Tünay: Gece doğan ay
Türker: Yiğit Türk
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