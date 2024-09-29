T-rex'in yakın akrabaları bugün hala hayatta! Hangi hayvanın soyu dinozorlardan geliyor: Timsah mı tavuk mu?
Tyrannosaurus rex (T. Rex), tarih öncesi dönemin en ürkütücü yırtıcılarından biri olarak bilinir. Ancak, devasa yapısı ve keskin dişleriyle tanınan bu dinozorun en yakın akrabasının bir timsah değil, aslında bir tavuk olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. İşte detaylar!
Tyrannosaurus rex (T. Rex), tarih öncesi dönemlerin en ikonik dinozorlarından biri olarak bilinir. Çoğumuz bu devasa, et yiyen yaratığın en yakın akrabasının modern sürüngenlerden biri, örneğin timsah olacağını düşünürüz. Peki bu ne kadar doğru?
TAVUKLARLA ÇOK YAKIN BİR İLİŞKİLERİ VAR!
Bilimsel kanıtların ışığında doğru bir tahmin değil. Asıl şaşırtıcı gerçek, T. Rex'in evrimsel açıdan tavuklarla çok daha yakından ilişkili olduğudur. Kuşlar, dinozorların doğrudan soyundan gelmiş canlılar olarak kabul edilirken, timsahlar çok daha eski bir evrimsel koldan gelir.
Tarihsel olarak dinozorlar ve modern kuşlar arasındaki bağlantı bilim dünyasında uzun süre tartışılmıştır. Ancak son birkaç on yılda yapılan çalışmalar, bu ilişkinin inkar edilemez olduğunu ortaya koydu.
150 MİLYON ÖNCESİNDEN GELİYOR
Kuşlar, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış teropod dinozorların torunlarıdır ve T. Rex de bir teropoddur. Teropodlar, iki ayaklı, etobur dinozorlar grubunu temsil eder ve bu grup zamanla küçük, tüylü canlılara dönüşerek günümüz kuşlarını oluşturmuştur.
T-REX VE TAVUK: GENETİK BAĞLAR
2007 yılında yapılan bir araştırma, T. Rex ve tavuklar arasındaki genetik bağı daha da netleştirdi. Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, T. Rex fosillerinden elde edilen kolajen proteinlerinin amino asit dizilimlerini incelediler.
Elde edilen veriler, bu proteinlerin günümüz hayvanlarıyla karşılaştırıldığında en çok tavuğa benzediğini gösterdi. Bu, T. Rex'in kuşlarla daha yakın akraba olduğunu gösteren önemli bir bulguydu. Modern tavuklar, genetik olarak bir zamanlar yeryüzünde hüküm süren bu devasa dinozorlara en yakın akrabalardan biri olarak kabul edilmektedir.
TAVUKLAR MODERN DİNOZORLAR MI?
Her ne kadar kuşlar dinozorların soyundan gelmiş olsalar da, tavukların ya da diğer modern kuşların dinozor olarak adlandırılması biraz yanıltıcı olabilir. Dinozorlar, evrimsel olarak kuşlardan farklı bir hayvan grubunu temsil eder. Ancak, kuşları "modern dinozorlar" olarak adlandırmak, bu evrimsel bağlantıyı vurgulamak açısından yanlış değildir.
Bu ilişki, dinozorların milyonlarca yıl önceki dünyayı şekillendiren türler olmaktan çok daha fazlası olduğunu gösterir; onların soyundan gelen canlılar bugün hâlâ aramızda yaşamaktadır.
Kaynak: Omlet