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"Tabiatın kalbi"ne sonbaharda yoğun ilgi

05.11.2018 - 10:43 | Güncelleme: AA

Sonbaharın doyumsuz güzelliğinin sergilendiği Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı

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    Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve "tabiatın kalbi" olarak bilinen Bolu, hafta sonunda günübirlik ve konaklamak için gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu.

     

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    AA'nın haberine göre Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve sonbaharda renk cümbüşü yaşanan Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

     

  • 3 Tabiatın kalbi Gölcük'e sonbaharda yoğun ilgi
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    Tatilciler tabiat parkının girişinde araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle otoparkta yer bulamayan bazı tatilciler, araçlarını Bolu Seben karayolu güzergahında yol kenarına park etti.

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    Tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek, piknik alanlarında piknik yaparak ve hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

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