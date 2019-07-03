Tabiki nasıl yazılır?

Tabiki bitişik mi yazılır? Tabi iki diye ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklında olan bu kelimenin doğru yazılışı var. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazılışını sizler için araştırdık. İşte TDK'ya göre yazılışı

TABİKİ Mİ? TABİİ Kİ Mİ?

Sözcüğün doğru yazımı TDK'ya göre "Tabii ki"'dir.

Tabii (doğal, yapay olmayan, saf, katışıksız, mantıklı, sağ duyuya hitap eden) sözcüğü şu anlamlara gelmektedir:

Tabii sözcüğü doğal, insan yapımı olmayan, doğada hazır bulunan anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kendi çevre koşullarında, hiçbir insan müdahalesi ya da olumlu-olumsuz etkisi olmadan yetişen, gelişen, büyüyen her türlü bitki ve hayvan için de bu sıfat (tabii kaynak suyu) kullanılır. Bir diğer anlamı ise herkesin üzerinde hemfikir olabileceği ölçüde mantıklı olan söz, eylem demektir.

Tek başına bir cümle içinde kullanılmayan "tabii" sözcüğü, "doğal olarak" demek istediğimizde "ki" ekini alır: "Tabii ki bir basın açıklaması bekleniyor, fakat balkon konuşması yerine salon konuşması yapılacağı yönünde duyumlar var." Ya da "bilmem ama, tabii ki sizlerin umutlarını boşa çıkaracak bir karar olmayacaktır bu..."

Ki eki aldığında her zaman ayrı yazılır ve yeni bir sözcük oluşmaz: tabiki, tabiiki; aynı zamanda iki i kullanılarak yazılır: ... tabii ki dönüyoruz.