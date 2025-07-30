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        Haberler Bilgi Yaşam Tableti kim icat etti, kim buldu? Tablet ne zaman, nerede icat edildi?

        Tableti kim icat etti, kim buldu? Tablet ne zaman, nerede icat edildi?

        Tablet, dokunmatik ekran teknolojisi sayesinde kullanıcıların parmakları veya özel kalemlerle doğrudan ekrana dokunarak işlem yapmasına olanak sağlayan taşınabilir bir bilgisayar türüdür. Çalışma mekanizması temel olarak kapasitif veya dirençli dokunmatik ekran teknolojilerine dayanır; en yaygın olanı kapasitif ekrandır. Kapasitif ekranda, ekran yüzeyinde ince bir elektriksel yük tabakası bulunur ve parmak ekrana dokunduğunda bu elektriksel yükte değişiklik olur. Bu değişiklik, ekranın arkasındaki sensörler tarafından algılanır ve dokunulan noktanın konumu belirlenir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:25
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        Tableti kim icat etti?
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        Tabletin içindeki işlemci bu veriyi işleyerek kullanıcının yaptığı komutu gerçekleştirir. Ayrıca tabletler, Wi-Fi veya hücresel ağ bağlantıları sayesinde internete erişebilir, çoklu dokunma (multi-touch) özelliği ile aynı anda birden fazla noktaya dokunmayı algılayabilir ve bu sayede çeşitli uygulamalar, oyunlar ve işlevler için kullanıcıya geniş bir etkileşim imkânı sunar. Tabletler; eğitimde dijital ders materyallerinin sunulmasından, iş dünyasında mobil ofis uygulamalarına; sağlık sektöründe hasta takibinden, eğlence sektöründe film izleme ve oyun oynamaya kadar çok çeşitli alanlarda kullanılır.

        Hafif ve taşınabilir olmaları, onları seyahat eden profesyonellerden öğrenciler ve sanatçılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesi için vazgeçilmez kılar. Ayrıca, dijital çizim ve tasarım yapmak isteyen sanatçılar için stylus kalem desteği sayesinde yaratıcı çalışmaların yapılmasına da olanak tanır. Bu yönleriyle tabletler, günlük yaşamda ve profesyonel alanlarda çok yönlü ve pratik bir teknoloji haline gelmiştir. Peki, tableti kim icat etti, Tabletin mucidi kim?

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        TABLETİ KİM BULDU?

        Tablet bilgisayarın icadı, tek bir kişiye atfedilebilecek basit bir olaydan ziyade, yıllar süren teknolojik gelişmeler ve farklı mucitlerin katkılarıyla şekillenmiştir. Ancak modern anlamda ilk tablet bilgisayarların öncüsü olarak, 1968 yılında Stanford Araştırma Enstitüsü'nde (SRI International) Douglas Engelbart’ın geliştirdiği “mouse” ve grafik kullanıcı arayüzü gibi teknolojilerle birlikte düşünülebilir. Engelbart’un çalışmaları, kullanıcıların ekranla doğrudan etkileşim kurmasını sağlayan önemli adımlardı. Daha sonra 1970’lerde ve 1980’lerde, farklı şirketler ve araştırmacılar taşınabilir dokunmatik cihazlar üzerinde çalışmalar yaptı.

        1989 yılında Amerikalı mühendis Bill Moggridge, Grid Systems Corporation için tasarladığı GRiDPad adlı cihazı “ilk gerçek tablet bilgisayar” olarak kabul ettirdi. GRiDPad, stylus kalemle dokunmatik ekran kullanarak çalışıyordu ve taşınabilir bilgisayarların öncüsüydü. 1990’larda Microsoft’un Windows CE işletim sistemi ile tablet bilgisayarların daha geniş kitlelere ulaşması sağlandı. Günümüzde kullandığımız modern tablet bilgisayarların temelini atan bu gelişmeler, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Apple’ın 2010 yılında tanıttığı iPad modeli ile yepyeni bir boyuta ulaştı.

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        iPad, kullanıcı dostu arayüzü, güçlü donanımı ve geniş uygulama ekosistemi sayesinde tablet kavramını popülerleştirerek küresel çapta yaygınlaştırdı. Bu süreçte birçok mühendis, tasarımcı ve şirketin katkısı sayesinde tablet bilgisayarlar günümüzde hem iş hem eğlence amaçlı yaygın şekilde kullanılabilen çok fonksiyonlu cihazlar haline geldi. Böylece tabletin icadı, teknoloji tarihinin kolektif bir başarısı olarak değerlendirilebilir.

        TABLET NEREDE İCAT EDİLDİ?

        Tablet bilgisayarın icadı, belirli bir yer ve tarihte tek bir mucit tarafından gerçekleştirilmiş olmaktan ziyade, farklı teknolojik gelişmelerin ve projelerin bir araya gelmesiyle şekillenmiştir. Modern tablet bilgisayarların öncüsü sayılan ilk gerçek anlamda taşınabilir dokunmatik cihazlar, 1970’ler ve 1980’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirildi. Özellikle 1989 yılında Amerikalı mühendis Bill Moggridge, Kaliforniya merkezli Grid Systems Corporation için tasarladığı GRiDPad adlı cihaz, “ilk gerçek tablet bilgisayar” olarak kabul edilir.

        Bu cihaz, stylus kalemle dokunmatik ekran kullanımını mümkün kılan ilk ticari ürünlerden biriydi ve taşınabilir bilgisayar teknolojisinin önemli bir adımı oldu. Amerika Birleşik Devletleri, bu dönemde teknoloji ve bilgisayar alanındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yoğun olduğu merkezlerden biri olarak, tablet bilgisayar teknolojisinin gelişimine öncülük etti. Daha sonra 1990’larda Microsoft’un Windows CE işletim sistemiyle birlikte tablet bilgisayarlar daha da gelişerek yaygınlaştı.

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