Tableti kim icat etti, kim buldu? Tablet ne zaman, nerede icat edildi?

Tabletin içindeki işlemci bu veriyi işleyerek kullanıcının yaptığı komutu gerçekleştirir. Ayrıca tabletler, Wi-Fi veya hücresel ağ bağlantıları sayesinde internete erişebilir, çoklu dokunma (multi-touch) özelliği ile aynı anda birden fazla noktaya dokunmayı algılayabilir ve bu sayede çeşitli uygulamalar, oyunlar ve işlevler için kullanıcıya geniş bir etkileşim imkânı sunar. Tabletler; eğitimde dijital ders materyallerinin sunulmasından, iş dünyasında mobil ofis uygulamalarına; sağlık sektöründe hasta takibinden, eğlence sektöründe film izleme ve oyun oynamaya kadar çok çeşitli alanlarda kullanılır.

Hafif ve taşınabilir olmaları, onları seyahat eden profesyonellerden öğrenciler ve sanatçılara kadar geniş bir kullanıcı kitlesi için vazgeçilmez kılar. Ayrıca, dijital çizim ve tasarım yapmak isteyen sanatçılar için stylus kalem desteği sayesinde yaratıcı çalışmaların yapılmasına da olanak tanır. Bu yönleriyle tabletler, günlük yaşamda ve profesyonel alanlarda çok yönlü ve pratik bir teknoloji haline gelmiştir. Peki, tableti kim icat etti, Tabletin mucidi kim?

REKLAM TABLETİ KİM BULDU? Tablet bilgisayarın icadı, tek bir kişiye atfedilebilecek basit bir olaydan ziyade, yıllar süren teknolojik gelişmeler ve farklı mucitlerin katkılarıyla şekillenmiştir. Ancak modern anlamda ilk tablet bilgisayarların öncüsü olarak, 1968 yılında Stanford Araştırma Enstitüsü'nde (SRI International) Douglas Engelbart’ın geliştirdiği “mouse” ve grafik kullanıcı arayüzü gibi teknolojilerle birlikte düşünülebilir. Engelbart’un çalışmaları, kullanıcıların ekranla doğrudan etkileşim kurmasını sağlayan önemli adımlardı. Daha sonra 1970’lerde ve 1980’lerde, farklı şirketler ve araştırmacılar taşınabilir dokunmatik cihazlar üzerinde çalışmalar yaptı. 1989 yılında Amerikalı mühendis Bill Moggridge, Grid Systems Corporation için tasarladığı GRiDPad adlı cihazı “ilk gerçek tablet bilgisayar” olarak kabul ettirdi. GRiDPad, stylus kalemle dokunmatik ekran kullanarak çalışıyordu ve taşınabilir bilgisayarların öncüsüydü. 1990’larda Microsoft’un Windows CE işletim sistemi ile tablet bilgisayarların daha geniş kitlelere ulaşması sağlandı. Günümüzde kullandığımız modern tablet bilgisayarların temelini atan bu gelişmeler, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Apple’ın 2010 yılında tanıttığı iPad modeli ile yepyeni bir boyuta ulaştı.